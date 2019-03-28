В среду президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы. Как сообщают американские СМИ, это заявление он сделал в Овальном кабинете в Белом доме.

В среду президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, передает "Интерфакс". Как сообщают американские СМИ, это заявление он сделал в Овальном кабинете в Белом доме.Трамп также присоединился к прозвучавшему ранее призыву к России со стороны вице-президента Майка Пенса прекратить поддержку президента Николаса Мадуро. При этом Пенс рекомендовал президенту России Владимиру Путину прекратить переговоры с лидером Венесуэлы.В настоящее время в Вашингтоне находится с визитом Фабиана Росалес — жена оппозиционера Хуана Гуайдо, который объявил себя временным президентом Венесуэлы."Мы с вами — на 100%", — сказал Трамп жене оппозиционера. В свою очередь, Росалес сказала, что кризис в Венесуэле усиливается, и она опасается за жизнь мужа.Агентство Associated Press сообщило ранее о прибытии в эти выходные из России в Каракас двух военно-транспортных самолетов в рамках продолжающегося военногосотрудничества между двумя странами.Как рассказал агентству чиновник из Венесуэлы, российские военные прибыли в страну для обсуждения технического обслуживания вооруженных сил страны и обучения военных, а также стратегических вопросов.Между тем, присутствие российских военных на территории Венесуэлы вице-президент США Майк Пенс назвал "нежелательной провокацией".