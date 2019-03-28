В колонии строгого режима нашли предполагаемого насильника и убийцу 16-летней девушки, который более 15 лет скрывался от костромских следователей. Следственные действия на месте преступления сняли на видео.

В колонии строгого режима нашли предполагаемого насильника и убийцу 16-летней девушки, который более 15 лет скрывался от костромских следователей. Следственные действия на месте преступления сняли на видео.Первоначально речь шла только об убийстве — тело погибшей с множественными ножевыми ранениями нашли 10 мая 2003 года на пустыре в поселке Дружба Судиславского района Костромской области. Следователи за прошедшие годы проверили на причастность к преступлению более 160 человек, но дело так и оставалось нераскрытым. Помогли новые технологии: криминалисты смогли выявить биологические следы на вещественных доказательствах, а потом при посредстве сравнительный генетических экспертиз выйти на след злоумышленника, который, как выяснилось, перед убийством изнасиловал девушку.Нашли 52-летнего подозреваемого в колонии, где он оказался за ряд тяжких преступлений. После нескольких допросов он признался в содеянном и рассказал, как расправился с жертвой. Теперь мужчине грозит пожизненное заключение.