Видео ночной атаки израильских ВВС на сирийскую провинцию Алеппо появилось в сети Интернет. Очевидцы сняли пожар, который вспыхнул, судя по всему, на складе боеприпасов. Отчетливо видно срабатывающие от высокой температуры двигатели ракет или реактивных снарядов.

Видео ночной атаки израильских ВВС на сирийскую провинцию Алеппо появилось в сети Интернет. Очевидцы сняли пожар, который вспыхнул, судя по всему, на складе боеприпасов. Отчетливо видно срабатывающие от высокой температуры двигатели ракет или реактивных снарядов.Напомним, в ночь на 28 марта авиация Израиля нанесла удары по объектам в провинции Алеппо. Разрушены несколько зданий, одноименный город остался без света. Пострадавших нет.Вооруженные силы еврейского государств отказались комментировать налет.