Боеприпасы, способные выводить из строя электронику мощным электромагнитным излучением, созданы на Украине. Об этом сообщает пресс-служба государственного предприятия СпецТехноЭкпорт. Пока нет ни изображения, ни каких-либо характеристик нового оружия.

Боеприпасы, способные выводить из строя электронику мощным электромагнитным излучением, созданы на Украине. Об этом сообщает пресс-служба государственного предприятия "СпецТехноЭкпорт". Пока нет ни изображения, ни каких-либо характеристик нового оружия. Разработчики только утверждают, что его можно размещать на ракетах и беспилотниках.Стоит отметить, что электромагнитный импульс, который может "сжечь" электроприборы, генерируется при взрыве ядерной бомбы. Впрочем, ранее СМИ писали, что армия США создает ЭМИ-гранаты. Они должны были обесточивать целые населенные пункты, однако ни одного подтверждения, что такое орудие существует, так и нет.