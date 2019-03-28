Избирательная кампания Украины подходит к своему завершению. На днях в Киев прибыли американские сотрудники из ЦРУ для наблюдения за украинскими выборами.

Избирательная кампания Украины подходит к своему завершению. На днях в Киев прибыли американские сотрудники из ЦРУ для наблюдения за украинскими выборами. "В стране все ждут отмашки из-за океана. Поэтому в борьбе за президентское кресло ни Порошенко, ни Коломойский, уже никто и ничего не решает", — такое мнение высказал немецкий политолог Владимир Сергиенко в ток-шоу "Кто против?".Он отметил, что о легализации демократического голосования в Незалежной речи идти не может. Одной из причин стало то, что Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях для ряда депутатов и других чиновников, которые "могут приехать и организовать структурный подход проверок выборов".По словам Сергиенко, если в итоге избрание будет сделано в пользу парламентской державы — это шаг к демократии. Если президентской, то у власти останется марионетка, которая будет танцевать под дудку США.Эксперт уверен, что территория Украины в ближайшем будущем "может стать плацдармом, где американцы организуют склад своего оружия".Выборы президента Украины назначены на воскресенье, 31 марта 2019 года. Глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на пятилетний срок.