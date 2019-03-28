Сегодня в Санкт-Петербурге спустили на воду первую подлодку проекта Варшавянка для Тихоокеанского флота. Дизель-электрическая субмарина Петропавловск-Камчатский — одна из самых бесшумных в мире.

Сегодня в Санкт-Петербурге спустили на воду первую подлодку проекта "Варшавянка" для Тихоокеанского флота. Дизель-электрическая субмарина "Петропавловск-Камчатский " — одна из самых бесшумных в мире.Новейшую субмарину спускают на воду по всем военным традициям. Корабли именно этой серии, построенные на "Адмиралтейских верфях", обновят подводный флот в Тихом океане.Проверенная временем "Варшавянка" отличается акустической скрытностью и бесшумностью. Может развивать скорость до 20 узлов и погружаться на глубину до 300 метров. Экипаж из 56 человек может полтора месяца находиться в автономном плавании."Сформирован экипаж полгода назад в городе Владивосток. В настоящее время проходит обучение, готовится к приему корабля", — говорит командир подводной лодки Антон Юсупов.На борту у нового корабля самые современные гидроакустические и радиолокационные комплексы. Новейшее вооружение: 6 торпедных аппаратов и главная ударная сила — ракеты "Калибр"."Теперь эта лодка вооружена ракетами, которые способны поражать как морские, так и наземные цели", — поясняет генеральный директор ''Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков.Подобные лодки уже несут службу на Черноморском флоте. Проект оказался удачным. В память о сегодняшнем мероприятии петербургским корабелам останутся вот эти монеты, которые по флотской традиции кладут на рельсы во время спуска.Всего из Петербурга во Владивосток отправится 6 субмарин. "Петропавловск-Камчатский" — первая в своей серии. В следующем году состоится спуск на воду подводной лодки "Волхов". А полностью перевооружить подводный Тихоокеанский флот планируется к 2022 году.