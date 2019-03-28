ОМВД России по району Новокосино устанавливает местонахождение пропавшей без вести Костюк Анастасии Андреевны...

ОМВД России по району Новокосино устанавливает местонахождение пропавшей без вести Костюк Анастасии Андреевны, 14.01.1989 года рождения, уроженки г. Москвы, которая 24.03.2019 года ушла из дома на Суздальской улице и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 30 лет, рост 165 см., нормального телосложения, волосы русые с мелированием светлого цвета, глаза зеленые.Особые приметы: татуировка в виде цветной розы, расположенная чуть ниже шеи со стороны спины.Была одета: черная куртка до колена, черные лосины, черные короткие полусапоги с бантиком на задней части, платье сине-зеленого цвета до колена, при себе имела черный рюкзак.УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам(495) 965-14-01; (495) 965-22-48, 8(495)300-40-00, 8(495)300-20-31 и в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73