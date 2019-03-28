Конфликт между журналистом Василием Уткиным и тренером Станиславом Черчесовым разгорается с новой силой. Новым героем этой истории стал нападающий Краснодара Иван Игнатьев.

Конфликт между журналистом Василием Уткиным и тренером Станиславом Черчесовым разгорается с новой силой. Новым героем этой истории стал нападающий "Краснодара" Иван Игнатьев.Все началось с того, что клуб предложил самым молодым и успешным спортсменам более выгодные контракты. 20-летний футболист был недоволен условиями договора и потребовал более высокую заработную плату. Игнатьев объяснил все тем, что контракт был долгосрочным, и в период его действия он уже будет в зрелом возрасте, а взрослые спортсмены всегда получают больше денег. После случившегося Ивана на время отстранили от тренировок и перевели в "Краснодар-2".Руководство команды было возмущено требованиями нападающего. По словам представителей, футболист "решил поиграть в Криштиану Роналду". Они предполагают, что на Игнатьева мог повлиять человек со стороны – новый агент Алан Агузаров. Как утверждает Василий Уткин, юрист подарил Ивану несколько миллионов рублей и BMW третьей серии, чтобы привлечь на свою сторону.Ситуацию прокомментировал и главный тренер клуба Мурад Мусаев на недавней пресс-конференции. Он отметил, что "воспитывал футболиста семь лет, вкладывал в него душу", но появились новые агенты, которые дали ему большие деньги. "После этого он решил рассказать нам, какая у него должна быть зарплата и какие отступные", – уточнил наставник. Мусаев добавил, что это "типичная история для российского футбола".Клуб поставил новые условия перед Игнатьевым. Спортсмен должен был отказаться от сотрудничества с Агузаровым, извиниться перед командой и согласиться со всеми условиями "Краснодара" по новому контракту. Позднее представители клуба сообщили на сайте, что остались "удовлетворены ситуацией". Когда журналисты дозвонились до 20-летнего футболиста, чтобы получить его комментарий, то он ответил, что не продлевал договор с клубом, передает .Спортивный комментатор рассказал, что Алан Агузаров поддерживает хорошие отношения со Станиславом Черчесовым, больше у него нет важных футбольных контактов. По мнению Василия Уткина, тренер сборной России влияет на спортсменов через агента. В то же время журналист подчеркнул, что он только владеет информацией и не может предоставить никаких доказательств.