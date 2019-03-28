Объём финансирования увеличился на 18%

Объём финансирования увеличился на 18%Подводя итоги работы за 2018 год, директор департамента здравоохранения Владимирской области Алексей Мозалёв рассказал, что объём финансирования региональной системы здравоохранения увеличился на 18% по сравнению с прошлым годом и составил 20,9 миллиардов рублей.На закупку оборудования выделили 851,5 миллионов рублей, в том числе на оснащение детских поликлиник – 106,5 миллионов рублей, на оснащение стационаров Областного перинатального центра и Областной детской клинической больницы – 100 миллинов рублей, на оснащение отделений и кабинетов паллиативной медицинской помощи – 52,6 миллионов рублей. Приобрели 23 автомобиля скорой медицинской помощи и 7 мобильных медицинских комплексов.На проведение ремонтных работ направили более 490 миллионов рублей. На эти средства отремонтировали поликлинику Судогодской ЦРБ, фасад стационара Суздальской районной больницы и фасад Гусь-Хрустального дома ребёнка, частично восстановили здания больничного города в Струнино, установили лифт в стационаре Гороховецкой ЦРБ.На строительство в сфере здравоохранения направили больше 469 миллионов рублей. Завершили возведение пристройки к лечебному корпусу Юрьев-Польской ЦРБ, строительство акушерского корпуса Гусь-Хрустальной городской больницы и амбулатории в селе Ляхи Меленковского района.Как отметил Алексей Мозалёв, одна из основных задач его департамента – это обеспечение доступности лекарств и изделий медицинского назначения для жителей региона, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение. Объём средств, выделенных на эти цели из федерального и областного бюджета, превысил 1,2 миллиарда рублей.