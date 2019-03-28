Сегодня утром 52-летний мужчина перерубил топором соседям кабели связи, а затем забаррикадировался у себя в квартире и угрожал прибывшим полицейским. Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены пойти штурмом на жилище бывшего военного.
Утром в Барнауле 52-летний мужчина перерубил топором соседям кабели связи, а затем забаррикадировался у себя в квартире и угрожал прибывшим полицейским оружием.
Инцидент произошел сегодня, 28 марта, на проспекте Красноармейский. Полицейские отреагировали на угрозы ветерана военных действий, вызвав подкрепление.
Агрессивного мужчину удалось задержать при помощи светошумовой гранаты. Ветеран оказал сопротивление и был ранен в ногу.
Соседи заподозрили, что таким образом у ветерана проявилось обострение посттравматического стрессового расстройства, и отметили, что мужчина был не без странностей, однако до сегодняшнего дня неадекватной агрессии мужчина не проявлял.
В настоящее время Следственный комитет занимается проверкой инцидента.