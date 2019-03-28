Сегодня утром 52-летний мужчина перерубил топором соседям кабели связи, а затем забаррикадировался у себя в квартире и угрожал прибывшим полицейским. Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены пойти штурмом на жилище бывшего военного.

Утром в Барнауле 52-летний мужчина перерубил топором соседям кабели связи, а затем забаррикадировался у себя в квартире и угрожал прибывшим полицейским оружием.Инцидент произошел сегодня, 28 марта, на проспекте Красноармейский. Полицейские отреагировали на угрозы ветерана военных действий, вызвав подкрепление.Агрессивного мужчину удалось задержать при помощи светошумовой гранаты. Ветеран оказал сопротивление и был ранен в ногу.Соседи заподозрили, что таким образом у ветерана проявилось обострение посттравматического стрессового расстройства, и отметили, что мужчина был не без странностей, однако до сегодняшнего дня неадекватной агрессии мужчина не проявлял.В настоящее время Следственный комитет занимается проверкой инцидента.