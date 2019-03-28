Власти султаната Бруней объявили о намерении ввести смертную казнь за супружескую измену, однополый секс, а также изнасилование. Кроме того, в стране хотят ввести отрубание конечностей за воровство.

Власти султаната Бруней объявили о намерении ввести смертную казнь за супружескую измену, однополый секс, а также изнасилование. Кроме того, в стране хотят ввести отрубание конечностей за воровство, сообщает правозащитная организация Amnesty International.Новые жестокие законы будут распространяться также на детей.Правозащитники призывают власти страны отказаться от средневековых мер наказания."Мы требуем от властей Брунея пересмотреть уголовный кодекс в связи с международными нормами прав человека", — пишут представители Amnesty International.В настоящий момент за однополый секс в Брунее могут посадить на 10 лет.