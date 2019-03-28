В екатеринбургском техникуме Рифей проходил кадетский сбор, после которого преподаватели устроили застолье. Ночью пьяные учителя вышли на улицу встретили копанию кадетов и подрались с ними. Драку разогнала полиция.

В техникуме "Рифей" в Екатеринбурге преподаватели подрались с кадетами.Информация о драке поступила около трех часов ночи. Приехавшие на вызов полицейские доставили в отдел четырех человек, трое из них были с травмами, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городской полиции. Пострадавшие были направлены на медицинское обследование для выяснения тяжести вреда здоровью.Сейчас оперативники допрашивают одного из участников конфликта. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Свою проверку проводит также министерство образования и молодежной политики региона. В департаменте информационной политики Свердловской области подчеркнули, что выясняется, почему на территории образовательного учреждения во внеурочное время находились посторонние люди. "Уже сейчас известно, что произошедшее не являлось массовой дракой", — уточнил представитель департамента.Между тем, по данным местных СМИ, возле техникума подрались преподаватели и кадеты. В этот день в учебном заведении проходил кадетский сбор, после которого преподаватели устроили застолье. Ночью пьяная компания вышла на улицу и встретила там кадетов. Словесная перепалка быстро переросла в драку. Охрана техникума вызвала полицию, но к их приезду многие уже разбежались.Техникум "Рифей" готовит пожарных, ювелиров, резчиков по камню и других специалистов. В составе образовательного учреждения также работает кадетский корпус.