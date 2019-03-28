Между обвиняемым и подростком якобы произошёл односложный разговор

Между обвиняемым и подростком якобы произошёл односложный разговорРегиональный СледКом возбудил уголовное дело в отношении 50-летнего мужчины, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.Вечером 25 марта мужчина со знакомыми подъехал к дому в Камешково, из подъезда которого вышла группа подростков. Между обвиняемым и одним из подростков якобы произошёл односложный разговор, однако, проявляя агрессивную реакцию, мужчина внезапно ударил 14-летнего школьника ножом в спину.Друзья пострадавшего не растерялись, позвонили в полицию и попросил о помощи прохожих. Взрослые мужчины удерживали обвиняемого до приезда правоохранителей.Полицейские, не теряя времени, самостоятельно доставили мальчика в больницу.Школьника, воспитывающегося в благополучной семье, прооперировали, сейчас его жизни ничего не угрожает. Врачи отметили, что только благодаря оперативности доставления мальчика в больницу, его удалось спасти.Злоумышленника заключили под стражу.По данным следствия, в России мужчина находится нелегально, у него нет гражданства, он имеет судимость за совершение особо тяжкого преступления.Расследование уголовного дела продолжается.