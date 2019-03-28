Удивительный случай произошел в КНР. Женщина родила двойняшек от двух отцов, одновременно. Такие случаи известны природе, но случаются крайне редко, сообщает китайское издание.

Удивительный случай произошел в КНР. Женщина родила двойняшек от двух отцов, одновременно. Такие случаи известны природе, но случаются крайне редко, сообщает китайское издание Strait Herald.Тот факт, что у детей женщины оказались разные отцы, вскрылся после того, как муж китаянки заметил, что один из малышей не похож на него.Мужчина настоял на проведении ДНК-теста в результате которого выяснилось, что у детей разные отцы.Сначала китаянка обвинила супруга в том, что он подделал результаты анализа, но потом призналась ему в измене.Тогда мужчина заявил, что будет растить только своего биологического сына.Оплодотворение двух или более яйцеклеток сперматозоидами разных партнеров встречается, как правило, у животных. У людей такое происходит значительно реже.