Между Москвой и Каракасом заключено соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Согласно этому документы российские военные имеют полное право находиться на территории Венесуэлы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Между Москвой и Каракасом заключено соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Согласно этому документу, российские военные имеют полное право находиться на территории Венесуэлы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".В Кремле придерживаются того же мнения. Все действия РФ находятся в рамках нормальных отношений с законным правительством, отметил помощник российского президента Юрий Ушаков.Венесуэла, в свою очередь, открыта для новых оборонных контрактов с Россией или другими странами. Об этом агентству РИА Новости рассказал военный атташе посольства Боливарианской Республики Хосе Рафаэль Торреальба Перес.Кроме того, в конце апреля министр обороны Венесуэлы Падрино Лопес посетит Московскую конференцию по безопасности, добавил атташе.