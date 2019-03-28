Кто же привез уважаемых сенаторов к закрытым дверям?

Кто же привез уважаемых сенаторов к закрытым дверям?Во Владимире работает временная комиссия Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования государственного и муниципального контроля под председательством Андрея Кутепова.Сегодня представители комиссии хотели проверить новую школу №49 в Юго-Западном районе. Однако их туда просто не пустили. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова.«В школе № 49 сейчас каникулы. Держать учреждение нараспашку, мягко говоря, неуместно. Однако, вчера вечером на личный телефон директора школы позвонил некто, представившийся сотрудником обладминистрации и сообщил, что завтра утром в школу приедут гости из Москвы. Директор сказала, что учащиеся всегда рады гостям, но муниципальная школа - не частное заведение, поэтому нужно официально обратиться в мэрию и разъяснить, что за гости собираются в образовательное учреждение», - вступаются за директора в администрации Владимира.В мэрии также сообщают, что ближе к 8-ми вечера этот же мужчина снова позвонил и сказал, что визит в школу отменяют, потому что у гостей мало времени. Тем не менее сегодня утром кто-то всё-таки привез уважаемых сенаторов к закрытым дверям.«В администрации города Владимира надеются, что руководство обладминистрации найдёт возможность разъяснить своим сотрудникам элементарные правила, которыми должны руководствоваться органы власти», - подытожили в мэрии.