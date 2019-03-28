С 12 до 20 процентов выросло количество нихколиквидного жилья в Московском регионе.

Половина малоликвидных квартир находится в старых границах города, четверть в Новой Москве и четверть в Подмосковье, говорится в исследовании компании "ИНКОМ-Недвижимость".Жилье, по словам аналитиков, может стать низколиквидным по ряду причин, среди которых неудачная локация и непродуманная квартирофграфия. И если в первом случае ничего изменить нельзя, то во втором застройщики делают в неудачных квартирах ремонт, переводя тем самым из в категорию "с отделкой".Покупатели также не любят нижние этаже, темные квартиры или жилье с не самым выигрышным видом из окна. Бывает, что покупателей не устраивает соотношение планировки и площади.В низколиквидном жилье ничего страшного нет: 10-15% нераспроданных квартир для жилого комплекса – стандартная практика, отмечает руководитель аналитического центра компании Дмитрий Таганов. Обычно такие квартиры продают в течение пары лет после сдачи ЖК, но бывает, что лоты зависают и на 5-7 лет.Рост малоликвидных новостроек связан, прежде всего, с тем, что на рынок за последние пару лет вышло много комплексов с интересной концепцией и удачным расположением. Кроме того, появилось много проектов класса "комфорт плюс", которые перетянули на себя часть покупателей жилья бизнес-класса, в котором в итоге оказался целый пул нераспроданных квартир – в некоторых комплексах пустовать может 60% и более лотов.А вот в массовых сегментах количество низколиквидного жилья редко превышает 10%, и такие квартиры реализовывают в среднем в течение года после ввода дома в эксплуатацию. Покупатели массового жилья очень чувствительны к цене, и квартиру легко продать, если предложить дополнительную скидку.В недорогом жилье малоликвидными считаются многокомнатные квартиры, а в бизнес- и премиум-классах наоборот – однушки и двушки.