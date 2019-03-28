В Петрозаводске мужчина украл из магазина корзинку с продуктами и попытался скрыться. Убегая, воришка попал под троллейбус, рассыпал похищенное и, прихрамывая, покинул место аварии. Камера наблюдения зафиксировала на видео злоключения неудачливого нарушителя.

В Петрозаводске мужчина украл из магазина корзинку с продуктами и попытался скрыться. Убегая, воришка попал под троллейбус.Инцидент произошел в минувшую среду, 27 марта. По сообщению "КарелИнформ", в магазине "Магнит" мужчина похитил корзинку и бросился прочь. Далеко с добычей убежать ему не удалось: вор не смотрел по сторонам и попал прямо под колеса общественного транспорта.Продукты рассыпались по дороге, и троллейбус практически мгновенно остановился. Из-под него выполз беглец и с не меньшим энтузиазмом бросился прочь.В настоящее время полиция занимается поисками преступника. По описанию сотрудников магазина, на вид ему около 25-30 лет.