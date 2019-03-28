В Подмосковье построили первую в стране модульную гостиницу. Постояльцев она может принять уже в середине года.

Небольшая гостиница из готовых модулей появилась в индустриальном парке "Ступино Квадрат". Двухэтажное здание рассчитано на 16 однокомнатных и двухкомнатных номеров. Возвели его всего лишь за пару месяцев, пишет "Российская газета".Модули для строительства изготовили на экспериментальной сборочной линии в Тульской области. Смонтированный модуль отвечает всем требованиями по шумо- и теплоизоляции, пожарной безопасности и экологичности. Инженерные коммуникации в перекрытиях также прокладывают на заводе.Фото: ї stroygaz.ruГостиница оборудована системой "Умный дом", позволяющей управлять климатом и коммуникациями как из номера, так и с общего пульта.Специалисты считают, что модульное строительство может стать самым настоящим прорывом в отрасли. Помимо того, что такие здания возводятся быстро, заказчик может принимать участие на этапе конструирования: определять внешний вид здания, его этажность, выбирать различные типы инженерных систем и варианты отделок.