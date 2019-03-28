В подмосковном городе Лосино-Петровский ФСБ и МВД проводят обыски в Ассоциации профессионалов по применению дианетики и сайентологии.

В подмосковном городе Лосино-Петровский ФСБ и МВД проводят обыски в Ассоциации профессионалов по применению дианетики и сайентологии, передает ТАСС.По данным правоохранительных органов, в настоящее время полицейские изучают литературу сайентологов и финансовую документацию их организации.Отмечается, что обыски связаны с уголовным делом, расследование которого занимается УФСБ России по Петербургу и Ленобласти.В Лосино-Петровском расположен главный офис организации, откуда ведется руководство сайентологическими организациями в странах СНГ.Есть версия, что сайентологи без лицензии проводили платные тренинги. К примеру, хаббардисты из ячейки в Санкт-Петербурге за неделю собирали 3-4 миллиона рублей. Эти средства, а также пожертвования переправлялись в штаб организации в США, таким образом, за последние годы из России могло быть переведено около 3 миллиардов рублей.