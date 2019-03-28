Впервые в финансовой истории современной России был сформирован и начал работу независимый комитет кредиторов банка, состоящий не из представителей Агентства по страхованию вкладов, а из бывших клиентов банка Югра.

Впервые в финансовой истории современной России был сформирован и начал работу независимый комитет кредиторов банка, состоящий не из представителей Агентства по страхованию вкладов, а из бывших клиентов банка "Югра".В рамках прошедшего 20 марта собрания кредиторов инициативная группа кредиторов банка сформировала свой собственный комитет, главой которого был назначен Михаил Долматов. Он на протяжении последних месяцев представляет интересы юридических лиц, которые ранее были клиентами "Югры" и потеряли свои средства после отзыва лицензии у банка. Долматов борется за возврат денег всем кредиторам финансовой организации.Михаил Долматов отметил, что прошедшее собрание кредиторов представители АСВ хотели признать несостоявшимся из-за отсутствия кворума в 50% голосов. По итогам подсчета всех зарегистрированных кредиторов с учетом заочной регистрации было набрано всего лишь 46,2%."Признание собрания несостоявшимся со стороны АСВ никого не удивило, мы ожидали такого результата. Однако для легитимизации решений собрания необходимо было набрать кворум в 30%, у нас было даже больше положенного. Поэтому мы решили организовать свой орган, который будет контролировать весь процесс реализации имущества "Югры", — продолжил Долматов.Как известно, вкладчикам-превышенцам и бывшим клиентам банков с отозванными лицензиями возвращается не более 5% средств, находящихся на счетах и вкладах кредитной организации при отзыве лицензии. Возврат денет кредиторам зависит от успешности реализации имущества банка-банкрота. Сами бывшие клиенты банков не могут воздействовать на процессы по реализации имущества и действия конкурсного управляющего. Комитеты кредиторов банков в основном формировались из представителей АСВ. В связи с недавно принятыми правками в закон голоса АСВ не учитываются при формировании комитета кредиторов, что дает превышенцам возможность самостоятельно влиять на действия процедуры по реализации имущества.По итогам голосования инициативной группы, с учетом проведенных ранее опросов среди кредиторов "Югры", в комитет вошли Николай Николаев, представляющий интересы физических лиц-вкладчиков банка, Олег Шипилов и сам Михаил Долматов."Мы добиваемся полного погашения всех задолженностей перед вкладчиками и клиентами банка "Югра", — говорит глава комитета кредиторов. – Конечно, основной задачей нашего комитета станет налаживание взаимодействия с АСВ, и, конечно же, контроль всех процессов и сделок по реализации имущества банка".