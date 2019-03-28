Прокуратура выявила многочисленные нарушения

Прокуратура выявила многочисленные нарушенияПрокуратура Судогодского района провела проверку исполнения законодательства об обращении с отходами производства и потребления в образовательных учреждениях.Специалисты ведомства выявили многочисленные нарушения. В средней общеобразовательной школе №1 Судогды на момент проверки отработанные ртутные лампы хранили в подсобном помещении на полу в открытых картонных коробках, что создавало угрозу их повреждения и загрязнения воздуха парами ртути.Аналогичные факты установили и в средней образовательной школе №2, общей образовательной школе Судогды.Прокурор района внес представления директорам указанных учреждений. Нарушения устранили, 3 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.