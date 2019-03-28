Ущерб превысил 17 тысяч рублей

Ущерб превысил 17 тысяч рублейВ середине марта в полицию поступило сообщение о том, с территории предприятия по пошиву одежды в Собинском районе украли 11 курток, предназначенных для продажи. Ущерб превысил 17 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что хищению может быть причастен 51-летний местный житель, работающий охранником на предприятии.Мужчина, находясь на работе, в ночное время несколько раз проникал в цех с готовой продукцией, откуда воровал куртки, которые впоследствии продавал.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Часть похищенного имущества вернули законному владельцу.