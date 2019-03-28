Полет в духе Мэри Поппинс совершил торговец из Турции, взмывший на зонтике над землей на четыре метра. На взлет мужчина пошел прямо под камерой наблюдения.

Полет в духе Мэри Поппинс совершил торговец из Турции, взмывший на зонтике над землей на четыре метра, сообщает DHA. На взлет мужчина пошел прямо под камерой наблюдения.Днем 25 марта Садик Кочадаллы из турецкого города Османие и двое его коллег по торговым рядам бросились спасать большой зонт, который во время урагана "пополз" в сторону от прилавка. Мужчина вскочил на платформу, надеясь удержать дарующую прохладу собственность на земле, но спустя пару сам оказался в подвешенном состоянии"Осознав, что зонт будет и дальше подниматься вверх, я спрыгнул. К тому моменту, думаю, я поднялся на три или четыре метра", — рассказал сам Садик.Он не пострадал, но в больницу попал его знакомый, на голову которого массивный зонт упал, как только стих сильный ветер.