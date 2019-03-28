Сумма ущерба, причиненного собственнице, превысила 50 000 рублей.

В конце января текущего года в ОМВД по Вязниковскому району обратилась местная жительница, сообщившая, что из её квартиры было похищено имущество на общую сумму более 50 000 рублей.По данному факту следственным отделом было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили личность злоумышленника.21 марта по подозрению в причастности к краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище, был задержан 31-летний уроженец одного из соседних государств.Установлено, что фигурант заранее убедившись, что хозяйка долгое время отсутствует дома, взломал входную дверь, похитил вещи, имеющие ценность, и скрылся. Впоследствии похищенное фигурант реализовал, а деньги потратил на личные нужды.В настоящее время злоумышленник арестован. Сотрудники полиции проводят проверку на причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.