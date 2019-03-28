Он взломал входную дверь квартиры

Он взломал входную дверь квартирыВ конце января этого года в полицию в Вязниковском районе обратилась местная жительница, рассказавшая, что из её квартиры похитили имущество на общую сумму более 50 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 31-летний уроженец одного из соседних государств.Выяснилось, что мужчина заранее убедившись, что хозяйка долгое время отсутствует дома, взломал входную дверь, украл вещи и скрылся. Все похищенное он продал, а деньги потратил на личные нужды.Злоумышленника арестовали. Полицейские проводят проверку на причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.