Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, согласно которому хозяйствующим субъектам запрещается принимать на работу иностранных граждан по отдельным видам экономической деятельности. Всего в списке 33 пункта. Мигрантам запрещено работать в общепите, водителями такси и в некоторых других сферах.

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, согласно которому хозяйствующим субъектам запрещается принимать на работу иностранных граждан по отдельным видам экономической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.В частности, иностранным гражданам, которые осуществляют свою деятельность на территории республики, запрещено заниматься деятельностью в области права, бухгалтерского учета, архитектуры и инженерно-технического проектирования, а также в сфере научных исследований и иной научной и технической деятельностью.Кроме того, в указе главы Якутии конкретизированы виды экономической деятельности, по которым на текущий 2019 год устанавливается запрет на привлечение иностранных работников.Это касается, прежде всего, производства пищевых продуктов, напитков и одежды, а также перевозки пассажиров в городском и пригородном транспорте, работы в такси и на грузовом автотранспорте, в области образования, здравоохранения и в некоторых других сферах, пишет портал "Вести Якутии".Всего в списке запретных для мигрантов профессий — 33 пункта.Борьбу с нелегальной миграцией в Якутии усилили после резонансного преступления, в совершении которого подозревают мигрантов.Ранее сообщалось, что в ночь на 17 марта мигрант изнасиловал и похитил возвращавшуюся домой. Его жертве удалось сбежать, злоумышленника и его подельников задержали.