В ОМВД России по району Фили-Давыдково города Москвы поступило сообщение о пожаре на 5-м этаже в одном из домов по Кременчугской улице...

«В ОМВД России по району Фили-Давыдково города Москвы поступило сообщение о пожаре на 5-м этаже в одном из домов по Кременчугской улице. По указанному адресу незамедлительно выехали сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы полиции районного отдела внутренних дел сержанта полиции Егора Чибисова, младшего сержанта полиции Ивана Сычкова и младшего лейтенанта полиции Дмитрия Зимина», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Прибыв по указанному адресу и оценив ситуацию, полицейские выбили дверь и вывели из огня пожилую женщину и мужчину, которые впоследствии были доставлены в одну из городских клинических больниц для оказания медицинской помощи.Благодаря грамотным, слаженным, профессиональным и решительным действиям сотрудников полиции жизни пострадавших были спасены.Скачать видео