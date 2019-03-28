Игорь Подпорин, повредивший в Третьяковской галерее знаменитую картину Ильи Репина Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года, заявил, что совершил этот поступок из-за неприятного впечатления от полотна.

Игорь Подпорин, повредивший в Третьяковской галерее знаменитую картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", заявил, что совершил этот поступок из-за неприятного впечатления от полотна.Как передает РИА Новости, об этом мужчина заявил во время заседания Замоскворецкого суда Москвы.Он сообщил собравшимся, что ранее данное полотно не видел и не собирался его портить, но уже когда собирался отходить, "как-то так она на меня подействовала" неприятно.Его возмутила историческая недостоверность сюжета, поскольку Иван IV не убивал своего сына, а также особенности авторской техники рисунка картины. "Она нарисована в таком стиле... там кровь... Я видел и иконы с Иваном Грозным, да и все-таки царь был России", — пояснил Подпорин.Далее, по его словам, он схватил столбик ограждения и несколько раз ударил им по картине, в результате чего защитное стекло разбилось и порезало полотно в нескольких местах.На вопрос прокурора, не возмутила ли его историческая недостоверность других картин, в том числе написанных на мифологические сюжеты, подсудимый сообщил, что не знает, насколько они достоверны, но отторжения у него они не вызвали.Инцидент произошел в Третьяковской галерее 25 мая 2018 года. В показаниях, данных сразу после задержания, Подпорин заявил, что "если рисовать такие картины, то можно свести людей с ума".Картина была порвана в трех местах, от стекла сильно пострадала авторская художественная рама. По статье "Уничтожение или повреждение особо ценных объектов культурного наследия" мужчине грозит до шести лет заключения.Это не первое нападение на знаменитое полотно. 16 января 1913 года картина пострадала от трёх ударов ножом, которые ей нанёс двадцатидевятилетний иконописец, старообрядец, сын крупного мебельного фабриканта Абрам Балашов, с криком "Довольно смертей, довольно крови!" После этого лица изображённых художнику пришлось воссоздавать фактически заново.