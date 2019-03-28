У российских границ произошло совершенно возмутительное событие. Литва устроила судилище над собственной историей. Вильнюсский окружной суд признал бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и еще 66 человек виновными в преступлениях против человечности.

У российских границ произошло совершенно возмутительное событие. Литва устроила судилище над собственной историей. Вильнюсский окружной суд признал бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и еще 66 человек виновными в преступлениях против человечности. Это результат двадцатилетних разбирательств по так называемому делу 13 января 1991 года.Москва тогда попыталась погасить мятеж в Литовской СССР. Но тех, кто выполнял, а не отдавал этот приказ, осудили за попытку свержения конституционного строя суверенного государства. Хотя суверенной Литва стала только в сентябре 1991 года. А в январе Ландсбергиса и компанию, которые добивались кровавой развязки, можно и нужно было судить за сепаратизм.Но Михаил Горбачев этого делать не стал. И теперь премьер-министр Литвы, а в прошлом видный член КПСС Даля Грибаускайте, называет свою карательную юстицию "очной ставкой с правдой". Офицеров, выполнивших приказ, судят. А верховного главнокомандующего, лауреата Нобелевской премии, лично виновного в развале страны, трогать боятся.В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" журналист Армен Гаспарян пояснил происходящее: "Это финальный аккорд оперы, которая ставилась в течение многих лет на наших глазах. Из постановки тщательным образом вымарали абсолютно все фигуры, которые могли бы, по мнению Дали Грибаускайте, помешать триумфу "демократического правосудия". Из дела таинственным образом пропали не только свидетели, но и вещественные доказательства".Во время проведения операции погибли люди, но никакой экспертизы проведено не было и не будет. Сегодняшний суд проводится не над людьми. Люди – дополнение к процессу. Литва судит страну СССР и Россию, как правопреемницу той страны.Очевидец и непосредственный участник вильнюсских событий, командир группы "Альфа" Михаил Головатов подробно рассказал об операции: "Альфа" была задействована по приказу председателя КГБ Владимира Крючкова. Направлена для освобождения телецентра. Группа была "до зубов" вооружена, но штатное оружие не применялось".В итоге, литовской стороной было заявлено о дюжине погибших. Головатов пояснил, что часть из них — застрелены провокаторами около телебашни, а остальные – подброшенные, привезены из моргов ближайших больниц. Весь этот маскарад должен был скомпрометировать советских офицеров.На суде подобного рода информация, конечно же, не прозвучала. Было составлено "под копирку" 67 дел. В результате, 95-летнего Дмитрия Язова литовское "правосудие" приговорило заочно к 10 годам, а экс-командиру "Альфы" Михаилу Головатову дали — 12."Мы получили полный букет из Прибалтики. Первый раз Эстония судила Арнольда Мери за то, что он исполнял свой воинский долг. Второй раз Латвия завела дело на партизана Василия Кононова. Теперь Литва устроила судилище. Все это наше с вами всероссийское попустительство. Мы молчали, не подавали в суд, не применяла санкции, не отзывали послов. Может быть, настал момент, когда мы начнем что-то делать в отношении Прибалтики. Потому что, если и дальше ничего не предпринимать, следующий процесс будет не за горами", — заключил Армен Гаспарян.Суд в Вильнюсе, который уже назвали показательным, стал крупнейшим в истории судебной системы Литвы — как по объему томов, так и по числу фигурантов. Всего обвинения в деле 13 января 1991 года предъявлены 67 людям. При этом ни российского посла, ни журналистов из России на открытый процесс, где судят россиян, не пустили.