Десятки контрактов на миллиарды долларов подписаны в Бишкеке, в ходе государственного визита Владимира Путина. Его переговоры с президентом Сооронбаем Жээнбековым подтвердили особый характер отношений России и Киргизии. Лидеры обсудили все сферы сотрудничества и договорились его расширить. Развитие железных дорог, золотодобыча, газификация — всё это предметы новых соглашений.

Десятки контрактов на миллиарды долларов подписаны в Бишкеке, в ходе государственного визита Владимира Путина. Его переговоры с президентом Сооронбаем Жээнбековым подтвердили особый характер отношений России и Киргизии. Лидеры обсудили все сферы сотрудничества и договорились его расширить. Развитие железных дорог, золотодобыча, газификация — всё это предметы новых соглашений. Отдельный документ касается российской военной базы, которая увеличит свою площадь. Особое внимание журналистов также привлекли подарки, которые президент Киргизии преподнес Владимиру Путину.Дирижер в белоснежном кителе взмахивает руками, и в резиденции "Ала-Арча" в предгорьях Тянь-Шаня звучит российский гимн. У визита статус государственного — высшая степень по дипломатическому протоколу. Торжественное построение бойцов национальной гвардии, которых Владимир Путин приветствует на киргизском: здравствуйте, воины.Погода по прогнозам предполагалась дождливая — специально к приезду Владимира Путина возвели мраморную беседку. Этот визит еще и показатель общего уровня взаимоотношений. Россия и Киргизия — стратегические партнеры."Мы наладили очень тесное союзническое взаимодействие по линии военных ведомств. И я уверен, что это сотрудничество будет продолжаться не только в многостороннем формате в рамках ОДКБ, но и на двухсторонней основе. Это будет касаться и поставок военной техники, вооружений, обучения кыргызских специалистов, в том числе в вузах министерства обороны Российской Федерации", — отметил Путин.Россия поддерживает Киргизию, в том числе и инвестициями в экономику."РФПИ принял решение вложить свыше 6 миллиардов рублей в совместные российско-киргизские проекты. Мы видим, что многие российские предприятия заинтересованы в киргизских проектах", — проинформировал общественность Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций.В присутствии президентов подписывают почти два десятка соглашений. Совместная разработка золоторудного месторождения — предмет одного из них."Общий объем инвестиций составляет порядка 600 миллионов долларов. И планируется, что уже с 2020 года возможно производство пяти тонн золота ежегодно на месторождении в Джеруи", — заявил Андрей Костин, президент, председатель правления банка ВТБ."Идет технологический процесс, обкатка оборудования. Как только мы выйдем на производственную мощность, пойдут и первые концентрат и золото", — отметил Муса Бажаев, президент "Группы Альянс".Договорились об условиях существования российской военной базы под Бишкеком и о продлении амнистии для трудовых мигрантов из Киргизии, у которых просрочены документы, позволяющие легально работать в России."Киргизия является стратегическим партнером и надежным союзником России. Нас связывают проверенные временем узы дружбы, взаимопонимания, которыми мы оба дорожим. Отмечу, что российские предприятия представлены практически во всех ключевых отраслях киргизской экономики. В республике успешно функционирует почти 700 совместных российско-киргизских предприятий", — рассказал российский президент."Ваш государственный визит, несомненно, это яркое историческое событие в киргизско-российских отношениях. Мы очень дорожим уникальным багажом наших духовных связей. Русский язык был, есть и будет официальным языком Кыргызской республики. Мы этому вопросу придаем важное государственное значение", — отметил Соорнбай Жээнбеков.Президент Киргизии — в прошлом учитель русского языка и литературы. Вместе с Владимиром Путиным они посещают дом-музей Чингиза Айтматова.Здесь знаменитый писатель провел больше двадцати лет своей жизни, и в интерьерах решили ничего не менять — все предметы на тех же самых местах, чтобы сохранить уникальную атмосферу, в которой рождались герои айтматовских произведений. На столе даже та самая рукопись, над которой он работал в последние дни, не доверял печатному тексту.Сын Айтматова подарил президентам парную картину — по части диптиха каждому. А это еще один подарок Путину — от киргизского лидера — орловский рысак серой масти — мощный и грациозный конь, разведение таких как раз сейчас возрождают недалеко от Бишкека.И щенок по кличке Шерхан — редкой местной породы тайган (помесь борзой и волкодава), таких в мире осталось не больше тысячи.Всё так же вместе президенты на российском лимузине "Аурус" отправились на межрегиональную бизнес-конференцию "Новые горизонты стратегического партнерства и интеграции."От вас очень многое зависит, уважаемые коллеги. Мы с президентом Киргизии обязательно будем поддерживать все ваши конструктивные инициативы и начинания, все новые проекты", — отметил Путин.А сильный дождь в киргизской столице к вечеру все-таки пошел, но непогода и без мраморного навеса не помешала президентам возложить цветы к Вечному огню.