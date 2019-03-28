Остальные останутся у ВСМЗ

Остальные останутся у ВСМЗВо владимирских «Палатах» состоялось заседание Согласительной комиссии. Представители музеев и духовенства собрались за столом переговоров, чтобы поговорить о судьбе 12-ти объектов, на которые претендует Владимирская митрополия РПЦ.Епархии в безвозмездное пользование передадут только два объекта в Суздале - а приказную избу XVI-XVII веков (ансамбль Свято-Покровского женского монастыря) и Знаменскую церковь XVIII века.А вот Золотые ворота, Дмитриевский, Успенский собор, Странноприимный дом, Спасо-Преображенский собор, Колокольня, Трапезная Успенской церкви, Архимандритские палаты, Георгиевский собор останутся на балансе Владимиро-Суздальского музея-заповедника, то епархия решила на них не претендовать.Будущие проекты музейщиков и представителей церкви хотят нацелить на работу с особенными детьми, на организацию доступной среды. Продумают совместные программы (например, по возрождению звонарного искусства), посвящённые изучению и пропаганде духовно-материальной культуры.