Полицейскими изъято более 40 пакетиков с запрещенными веществами, которые фигурант планировал сбыть на территории областного центра.

Следственным отделом УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Вязниковского района. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (попытка сбыта наркотических средств).Фигурант был задержан сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД при проведении оперативных мероприятий в областном центре.В ходе личного досмотра у подозреваемого изъяли клиппер-пакет с содержимым сыпучей консистенции. При проведении дальнейших оперативных мероприятий полицейские обнаружили в квартире, где проживал фигурант, ещё 42 клиппер-пакета с аналогичным содержимым.Экспертным заключением подтверждено, что в полимерных свертках находились наркотические средства синтетического происхождения общей массой более 22 граммов.Оперативниками установлено, что изъятые запрещенные вещества задержанный планировал сбыть на территории Владимира бесконтактным способом.Расследование уголовного дела продолжается.Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.