Из-за ДТП движение в городе было практически парализовано

Из-за ДТП движение в городе было практически парализованоУтром из-за внезапно сильного снегопада во Владимире образовался серьезный транспортный коллапс.Движение в городе было практически парализовано из-за аварии, которая произошла на Пичугина. Там автобус столкнулся с троллейбусом, а затем и еще несколькими автомобилями.По предварительной информации ГИБДД, виновником ДТП стал водитель автобуса №27. Троллейбус стоял на остановке, высаживая пассажиров, как вдруг сзади в него неожиданно влетел автобус. После столкновения его выкинуло на встречную полосу, где врезавшись в «Газель», он выехал на тротуар, задев ещё несколько припаркованных машин.От сильного удара у автобуса разбилось боковое стекло, откуда вылетел один из пассажиров. В обстоятельствах аварии предстоит разобраться правоохранителям.