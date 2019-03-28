Он хотел получить технологическую инструкцию на выпуск одного из видов полимерной продукции
Он хотел получить технологическую инструкцию на выпуск одного из видов полимерной продукции
Региональный СледКом возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего предпринимателя из Нижнекамска. Его подозревают в коммерческом подкупе в крупном размере и незаконном получении сведений, составляющих коммерческую тайну.
Учредитель Нижнекамского акционерного общества, которое занимается производством химических компонентов, в целях продвижения предприятия, привлечения клиентов и обеспечения стабильного дохода использовал незаконные методы получения производственных технологий.
Используя интернет, он нашёл владимирское предприятие «НПП Макромер», где хотел получить технологическую инструкцию на выпуск одного из видов полимерной продукции.
В конце февраля этого года на встрече, которая проходила под контролем силовых структур, при передаче «представителю» владимирского предприятия взятку в размере 200 тысяч рублей а взамен на технологическую инструкцию, мужчину задержали.
Кандидата в доктора технических наук частично признал свою вину.
Расследование уголовного дела при оперативном сопровождении управления экономической безопасности УМВД России по городу Владимиру и во взаимодействии со службой безопасности "НПП Макромер" продолжается.