Он хотел получить технологическую инструкцию на выпуск одного из видов полимерной продукции

Он хотел получить технологическую инструкцию на выпуск одного из видов полимерной продукцииРегиональный СледКом возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего предпринимателя из Нижнекамска. Его подозревают в коммерческом подкупе в крупном размере и незаконном получении сведений, составляющих коммерческую тайну.Учредитель Нижнекамского акционерного общества, которое занимается производством химических компонентов, в целях продвижения предприятия, привлечения клиентов и обеспечения стабильного дохода использовал незаконные методы получения производственных технологий.Используя интернет, он нашёл владимирское предприятие «НПП Макромер», где хотел получить технологическую инструкцию на выпуск одного из видов полимерной продукции.В конце февраля этого года на встрече, которая проходила под контролем силовых структур, при передаче «представителю» владимирского предприятия взятку в размере 200 тысяч рублей а взамен на технологическую инструкцию, мужчину задержали.Кандидата в доктора технических наук частично признал свою вину.Расследование уголовного дела при оперативном сопровождении управления экономической безопасности УМВД России по городу Владимиру и во взаимодействии со службой безопасности "НПП Макромер" продолжается.