Отвечать за это будет председатель правления ТСЖ

Отвечать за это будет председатель правления ТСЖПрокуратура провела проверку информации о том, что жительница Владимира, выходя из магазина на улице Разина, получила травму из-за глыбы льда с крыши балкона многоэтажки. При проведении надзорных мероприятий выяснилось, что управляет домом, у которого женщина получила травму, товарищество собственников жилья.Собственники или уполномоченные ими лица должны ежедневно производить осмотр и очистку крыши, карнизов, балконов и козырьков от снега и льда, которые угрожают жизни и безопасности жителей.Получается, именно ТСЖ, предоставляющее услуги по надлежащему содержанию жилья, несёт ответственность за случившееся.В адрес председателя правления ТСЖ прокуратура внесла представление, по результатам его рассмотрения организация приняла комплекс мер, направленных на недопущение подобных нарушений.