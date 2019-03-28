Отвечать за это будет председатель правления ТСЖ
Отвечать за это будет председатель правления ТСЖ
Прокуратура провела проверку информации о том, что жительница Владимира, выходя из магазина на улице Разина, получила травму из-за глыбы льда с крыши балкона многоэтажки. При проведении надзорных мероприятий выяснилось, что управляет домом, у которого женщина получила травму, товарищество собственников жилья.
Собственники или уполномоченные ими лица должны ежедневно производить осмотр и очистку крыши, карнизов, балконов и козырьков от снега и льда, которые угрожают жизни и безопасности жителей.
Получается, именно ТСЖ, предоставляющее услуги по надлежащему содержанию жилья, несёт ответственность за случившееся.
В адрес председателя правления ТСЖ прокуратура внесла представление, по результатам его рассмотрения организация приняла комплекс мер, направленных на недопущение подобных нарушений.