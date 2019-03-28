Изъятые запрещенные вещества мужчина хотел сбыть бесконтактным способом

Изъятые запрещенные вещества мужчина хотел сбыть бесконтактным способомЖителя Вязниковского района подозревают в попытке сбыта наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Мужчину задержали во Владимире. У подозреваемого изъяли клиппер-пакет с содержимым сыпучей консистенции. А в его квартире нашли ещё 42 клиппер-пакета с аналогичным содержимым.Экспертиза показала, что в полимерных свертках находились синтетические наркотики общей массой более 22 граммов.Изъятые запрещенные вещества мужчина хотел сбыть на территории Владимира бесконтактным способом.Расследование уголовного дела продолжается.