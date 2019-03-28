За звание "Лучший по профессии" боролись 20 сотрудников полиции.

27 марта в Центре профессиональной подготовки УМВД России по Владимирской области прошёл областной этап ежегодного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди сотрудников подразделений по организации и осуществлению административного надзора и участковых уполномоченных полиции.В текущем году в конкурсе приняли участие 25 сотрудников подразделений из разных районов области.В течение нескольких часов конкурсанты отвечали на вопросы дисциплин специальной, медицинской и технико-криминалистической подготовки, а также сдавали нормативы по огневой и физической подготовке. Отдельным испытанием стала демонстрация владения боевыми приемами борьбы.По итогам конкурса жюри определило лучших сотрудников, набравших наибольшее количество баллов в разных дисциплинах, а также определило тройку победителей.Среди сотрудников по организации и осуществлению административного надзора «лучшими по профессии» стали Светлана Кирсанова (ОМВД Росси по Александровскому району), Мария Федулова (МО МВД России «Гусь-Хрустальный») и Илья Фильнов (МО МВД России «Муромский»).В тройку лидеров среди участковых уполномоченных полиции вошли Ольга Ежикова (ОМВД Росси по Александровскому району), Алексей Куликов (ОМВД России по Кольчугинскому району) и Дмитрий Резниченко (ОМВД России по Суздальскому району).Церемония награждения прошла в торжественной обстановке в музее Центра профессиональной подготовки полиции. Грамоты победителям и призерам вручили начальник ООДУУП и ПДН УМВД России по Владимирской области полковник полиции Михаил Гаваза.Победители, занявшие первые места, представят региональное УМВД на федеральном этапе конкурса «Лучший по профессии».