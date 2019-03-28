10 человек представила мэр города Ольга Деева, оставшуюся десятку рекомендовал сити-менеджер Андрей Шохин

10 человек представила мэр города Ольга Деева, оставшуюся десятку рекомендовал сити-менеджер Андрей ШохинДепутаты Владимирского горсовета утвердили новый состав Общественной палаты областной столицы. У предыдущего состава истёк срок полномочий. Формировали список кандидатов с 30 января по 12 февраля 2019 года. 10 человек представила мэр города Ольга Деева, оставшуюся десятку рекомендовал сити-менеджер Андрей Шохин.Общественная палата — постоянно действующий консультативный совещательный орган. Его цель — обеспечение взаимодействия граждан с органами государственной власти и органами местного самоуправления в целях учёта потребностей и интересов граждан, защиты их прав и свобод при формировании и реализации социально-экономической политики, а также защиты демократических принципов развития гражданского общества.Теперь состав Общественной палаты города Владимира выглядит следующим образом:Первое заседание Общественной палаты в новом составе пройдёт 4 апреля.