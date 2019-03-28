Эксперты определили 7 победителей

Эксперты определили 7 победителейКомиссия при администрации Владимирской области подвела итоги конкурса «Лучший муниципальный служащий».Участники соревнования провели 2 насыщенных, плодотворных дня в стенах Владимирского филиала РАНХиГС, где оценили их профессиональные компетенции, уровень интеллекта, стремление к профессиональному развитию, ораторское мастерство, способность к принятию самостоятельных решений.Эксперты определили 7 победителей, которые набрали наибольшее количество баллов: