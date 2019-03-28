Подозреваемый покинул монастырь, в котором жил почти 4 года

Подозреваемый покинул монастырь, в котором жил почти 4 годаВ дежурную часть полиции в Вязниковском районе обратился настоятель монастыря, который рассказал, что 1,5 года назад он доверил мужчине, проживающему в обители, передачу 3-х икон на реставрацию. Однако злоумышленник вернул только одну из святынь. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД со ссылкой наВ ходе предварительного расследования подозреваемый покинул монастырь, в котором жил почти 4 года. После чего его объявили в федеральный розыск.Мужчину задержали в Северной Осетии. Ранее судимый за совершение имущественного преступления 25-летний уроженец Северо-Кавказского региона во всем признался и пояснил, что похищенные иконы сумел продать за 670 тысяч рублей.Сейчас злоумышленник находится под стражей.