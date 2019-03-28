Председатель нижней палаты Вячеслав Володин подвел краткие итоги уходящего месяца. Спикер назвал самый важный законопроект марта, выделил наиболее активных депутатов и отметил работу одного из думских комитетов.
Председатель нижней палаты Вячеслав Володин подвел краткие итоги уходящего месяца. Спикер назвал самый важный законопроект марта, выделил наиболее активных депутатов и отметил работу одного из думских комитетов.
Наиболее важным нормативно-правовым актом, принятым в марте, Вячеслав Володин назвал закон о сверх прожиточного минимума для
малообеспеченных пенсионеров. "Его цель – поддержать пожилых людей,
которые, например, были инвалидами с детства, либо занимались уходом за детьми
и не выработали стаж или работали там, где была очень маленькая заработная
плата", – напомнил спикер.
О необходимости по-новому рассчитывать выплаты гражданам с
невысоким уровнем страховой пенсии говорил в послании Федеральному собранию
президент России Владимир Путин. В окончательном чтении Госдума приняла законопроект
21 марта, а через несколько дней документ одобрил Совфед. По словам Володина, это решение коснется четырех миллионов человек.
Отметил председатель нижней палаты и проявивших себя парламентариев. Спикер выделил представителя
КПРФ Николая Коломейцева, либерал-демократа Ярослава Нилова, члена фракции
"Справедливая Россия" Анатолия Аксакова и единоросса Андрея Макарова.
Что касается думских комитетов, Володин похвалил работу комитета по жилищной политике и ЖКХ. Его возглавляет Галина Хованская.
Напомним, что самым важным законом февраля, по мнению спикера,
стал нормативно-правовой акт, защищающий социальные выплаты от списывания
штрафов и долгов. Под действие документа попадают в том числе материнский
капитал и пособия для граждан с детьми.
В январе Володин выделил закон об оказании паллиативной
помощи. Нормативно-правовой акт давно ждали как пациенты и их близкие, так и
представители медицинского сообщества, волонтеры и общественники.