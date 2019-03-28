Председатель нижней палаты Вячеслав Володин подвел краткие итоги уходящего месяца. Спикер назвал самый важный законопроект марта, выделил наиболее активных депутатов и отметил работу одного из думских комитетов.

Председатель нижней палаты Вячеслав Володин подвел краткие итоги уходящего месяца. Спикер назвал самый важный законопроект марта, выделил наиболее активных депутатов и отметил работу одного из думских комитетов.Наиболее важным нормативно-правовым актом, принятым в марте, Вячеслав Володин назвал закон о сверх прожиточного минимума длямалообеспеченных пенсионеров. "Его цель – поддержать пожилых людей,которые, например, были инвалидами с детства, либо занимались уходом за детьмии не выработали стаж или работали там, где была очень маленькая заработнаяплата", – напомнил спикер.О необходимости по-новому рассчитывать выплаты гражданам сневысоким уровнем страховой пенсии говорил в послании Федеральному собраниюпрезидент России Владимир Путин. В окончательном чтении Госдума приняла законопроект21 марта, а через несколько дней документ одобрил Совфед. По словам Володина, это решение коснется четырех миллионов человек.Отметил председатель нижней палаты и проявивших себя парламентариев. Спикер выделил представителяКПРФ Николая Коломейцева, либерал-демократа Ярослава Нилова, члена фракции"Справедливая Россия" Анатолия Аксакова и единоросса Андрея Макарова.Что касается думских комитетов, Володин похвалил работу комитета по жилищной политике и ЖКХ. Его возглавляет Галина Хованская.Напомним, что самым важным законом февраля, по мнению спикера,стал нормативно-правовой акт, защищающий социальные выплаты от списыванияштрафов и долгов. Под действие документа попадают в том числе материнскийкапитал и пособия для граждан с детьми.В январе Володин выделил закон об оказании паллиативнойпомощи. Нормативно-правовой акт давно ждали как пациенты и их близкие, так ипредставители медицинского сообщества, волонтеры и общественники.