Президентский лимузин Aurus, на котором президент России Владимир Путин ездит во время госвизита в Киргизию, был изготовлен на столичном предприятии НАМИ. НАМИ впервые раскрыл некоторые секреты производства этого уникального автомобиля.

Президентский лимузин Aurus, на котором президент России Владимир Путин ездит во время госвизита в Киргизию, был изготовлен на столичном предприятии НАМИ. НАМИ впервые раскрыл некоторые секреты производства этого уникального автомобиля, устроив день открытых дверей для всех желающих. Здесь можно было поближе познакомиться с Aurus и другими не менее интересными новинками отечественного автопрома.- Знаешь? что это такое?- Это заглушки под мигалки.Одно из самых засекреченных производств, где из цеха выходят новейшие президентские лимузины Aurus, сегодня открывает двери для всех желающих. Процесс сборки автомобиля мы видим впервые.Спроектированный в Научно-исследовательском автомобильном институте лимузин и выпускают здесь же. Искусственный интеллект воплощает в металле идеи конструкторов, многие из которых можно назвать революционными."Впервые в истории отечественного автопрома применяются подобные компоненты: это электромашина, которая позволяет часть накопленной в высоковольтной батарее энергии передать двигателю", — поясняет ведущий инженер-конструктор Центра информационных и интеллектуальных систем ФГУП "НАМИ" Владимир Дебелов.Мощь и монументальность — это не только про силовую установку. Массивный капот украшает щит, а покой пассажиров — под защитой многослойных стеклопакетов. В салоне так тихо, что слышно, как поскрипывает дорогая кожа."Кожа наша, российская. Производится на рязанском заводе. По мнению итальянских специалистов, кожа очень высокого качества", — добавляет директор Центра стиля ФГУП "НАМИ" Юрий Черненко.Облик сложился — НАМИ обеспечен заказами на годы вперед. Хотя изначально этот премиальный седан мог выглядеть иначе.Как менялись линии самого амбициозного силуэта страны, теперь можно увидеть вживую. Прототип президентского лимузина 2014 года — консервативный, угловатый. А это Aurus наших дней — преобладают сбалансированные формы. В рамках недели "Открой МосПром" даже студент может почувствовать себя пассажиром номер один.- Это не салон автомобиля, а комната с мебелью — настолько просторно!- Последний раз я видела Aurus на Красной площади 9 мая. А сейчас он перед вами! Да это просто невероятно!Седан и бронированный лимузин уже заняли свою нишу на рынке премиум-автомобилей. Команда разработчиков Aurus сейчас запускает гоночное купе — болид примет участие в самой престижной гонке на выживание. Марафон "24 часа Ле-Мана" должен показать, что платформа Aurus не только комфортна, но и надежна.