Президентские
выборы на Украине закончатся третьим Майданом. С таким прогнозом выступил
экс-президент страны Леонид Кравчук.
Президентские
выборы на Украине закончатся третьим Майданом. С таким прогнозом выступил
экс-президент страны Леонид Кравчук.
Политик сделал
неутешительный прогноз: всеобщая фальсификация на выборах может привести к
третьему Майдану и повторению сценария Оранжевой революции и переворота 2014
года. Кравчук также выразил мнение, что среди кандидатов в президенты нет ни
одной темной лошадки.
О новом Майдане
в Незалежной уже давно предупреждают эксперты: президент Петр Порошенко делает
все, чтобы выборы закончились очередным государственным переворотом.
Практически все соперники действующего главы государства заявили о готовящихся
фальсификациях, а лидер партии "Батькивщина" даже передала в прокуратуру факты
нарушений со стороны Порошенко и потребовала возбудить против него уголовное
дело.
Напомним, что события
первого Майдана или Оранжевой революции происходили на Украине в конце 2004 –
начале 2005 годов. Тогда беспорядки начались после того, как избирком Украины
обнародовал данные второго тура и объявил победителем Виктора Януковича.
Сторонникам другого кандидата – Виктора Ющенко – это не понравилось и они
вывели на улицы сотни тысяч людей. В итоге власти были вынуждены назначить
переголосование, которое в народе назвали третьим туром. С перевесом в 8%
победу тогда одержал Ющенко.
Второй Майдан
или Евромайдан начался на Украине в конце 2013 года. Сторонники евроинтеграции
потребовали от президента Виктора Януковича подписать соглашение с ЕС.
Столкновения в центре Киева привели к жертвам: погибли более ста человек. Глава
государства был вынужден покинуть страну, позже на внеочередных выборах победил
Петр Порошенко.