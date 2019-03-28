Президентские выборы на Украине закончатся третьим Майданом. С таким прогнозом выступил экс-президент страны Леонид Кравчук.

Президентскиевыборы на Украине закончатся третьим Майданом. С таким прогнозом выступилэкс-президент страны Леонид Кравчук.Политик сделалнеутешительный прогноз: всеобщая фальсификация на выборах может привести ктретьему Майдану и повторению сценария Оранжевой революции и переворота 2014года. Кравчук также выразил мнение, что среди кандидатов в президенты нет ниодной темной лошадки.О новом Майданев Незалежной уже давно предупреждают эксперты: президент Петр Порошенко делаетвсе, чтобы выборы закончились очередным государственным переворотом.Практически все соперники действующего главы государства заявили о готовящихсяфальсификациях, а лидер партии "Батькивщина" даже передала в прокуратуру фактынарушений со стороны Порошенко и потребовала возбудить против него уголовноедело.Напомним, что событияпервого Майдана или Оранжевой революции происходили на Украине в конце 2004 –начале 2005 годов. Тогда беспорядки начались после того, как избирком Украиныобнародовал данные второго тура и объявил победителем Виктора Януковича.Сторонникам другого кандидата – Виктора Ющенко – это не понравилось и онивывели на улицы сотни тысяч людей. В итоге власти были вынуждены назначитьпереголосование, которое в народе назвали третьим туром. С перевесом в 8%победу тогда одержал Ющенко.Второй Майданили Евромайдан начался на Украине в конце 2013 года. Сторонники евроинтеграциипотребовали от президента Виктора Януковича подписать соглашение с ЕС.Столкновения в центре Киева привели к жертвам: погибли более ста человек. Главагосударства был вынужден покинуть страну, позже на внеочередных выборах победилПетр Порошенко.