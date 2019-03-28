Певица пришла на гала-ужин музыкальной премии
Bravo в смелом платье. Наряд, который выбрала Анна Калашникова,
прокомментировал стилист Виктор Марченко.
Певица пришла на гала-ужин музыкальной премии
Bravo в смелом платье. Наряд, который выбрала Анна Калашникова,
прокомментировал стилист Виктор Марченко.
Мероприятие состоялось
на прошлой неделе, 21 марта, но обсуждается до сир пор. Модель Анна Калашникова
шокировала гостей международной
премии Bravo выбором платья.
Засмотрелся на наряд
российской звезды ток-шоу и специальный гость мероприятия, актер Джон Траволта. На гала-ужин певица
нарядилась эксцентрично и провокационно.
Было явно видно, что под
нарядом у ничего нет. "Такое
платье можно носить только без белья... Чтобы в платье красиво смотрелся бюст,
на грудь наклеивают специальный пластырь, который держит форму. Красиво,
поскольку лямок от бюстгальтера не видно, и удобно", – цитирует стилиста сайт . Виктор Марченко добавил, что такие наряды любила Жанна Фриске.
Он
посоветовал в следующий раз надевать под такое платье
прозрачное боди. Стилист также считает, что на гала-ужинах надо придерживаться
более консервативного стиля. По его мнению, для этого был бы уместнее всего брючный
костюм.
Напомним, премию Bravo в области
классического искусства во второй раз вручили 19 марта на Исторической сцене
Большого театра. Обладателями награды стали российская оперная певица Венера
Гимадиева, знаменитый бас Хао Чжан Тян, молодой пианист Иван Бессонов и другие.
Актеры Джон Траволта и Хелен Миррен посетили мероприятие в качестве почетных гостей.