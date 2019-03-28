Певица пришла на гала-ужин музыкальной премии Bravo в смелом платье. Наряд, который выбрала Анна Калашникова, прокомментировал стилист Виктор Марченко.

Певица пришла на гала-ужин музыкальной премииBravo в смелом платье. Наряд, который выбрала Анна Калашникова,прокомментировал стилист Виктор Марченко.Мероприятие состоялосьна прошлой неделе, 21 марта, но обсуждается до сир пор. Модель Анна Калашниковашокировала гостей международнойпремии Bravo выбором платья.Засмотрелся на нарядроссийской звезды ток-шоу и специальный гость мероприятия, актер Джон Траволта. На гала-ужин певицанарядилась эксцентрично и провокационно.Было явно видно, что поднарядом у ничего нет. "Такоеплатье можно носить только без белья... Чтобы в платье красиво смотрелся бюст,на грудь наклеивают специальный пластырь, который держит форму. Красиво,поскольку лямок от бюстгальтера не видно, и удобно", – цитирует стилиста сайт . Виктор Марченко добавил, что такие наряды любила Жанна Фриске.Онпосоветовал в следующий раз надевать под такое платьепрозрачное боди. Стилист также считает, что на гала-ужинах надо придерживатьсяболее консервативного стиля. По его мнению, для этого был бы уместнее всего брючныйкостюм.Напомним, премию Bravo в областиклассического искусства во второй раз вручили 19 марта на Исторической сценеБольшого театра. Обладателями награды стали российская оперная певица ВенераГимадиева, знаменитый бас Хао Чжан Тян, молодой пианист Иван Бессонов и другие.Актеры Джон Траволта и Хелен Миррен посетили мероприятие в качестве почетных гостей.