Басманный суд Москвы решает вопрос об аресте бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Его задержали в российской столице по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, он похитил крупную сумму у компании Роснефть, в которой ранее занимал пост вице-президента.

Басманный суд Москвы решает вопрос об аресте бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Его задержали в российской столице по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, он похитил крупную сумму у компании "Роснефть", в которой ранее занимал пост вице-президента.Первые кадры бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Исаева в Басманное суде: в зал заседаний обвиняемого завели под конвоем, но без наручников. Сам Ишаев свое задержание не комментирует.Экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева задержали в доме на западе столицы. Утром следователи провели у отставного чиновника обыски, а затем увезли его на допрос.Ишаев в сопровождении оперативников идет по коридорам Следственного комитета. Уже через час задержанному предъявили официальные обвинения. Следователи считают, что Виктор Ишаев может быть причастен к хищению средств из компании "Роснефть"."В 2014-2017 годах он обеспечил заключение договора аренды помещений для нужд представительства в Хабаровском крае. При этом Ишаев ввел в заблуждение сотрудников компании. Арендодателем выступила принадлежащая ему коммерческая организация, а стоимость аренды, по данным следствия, была явно завышена", — заявила исполняющая обязанности руководителя управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России Светлана Петренко.Сумма ущерба пока не уточняется. В Хабаровске два микроавтобуса УАЗ подъехали к краевому представительству нефтяной компании. Это оперативники ФСБ нагрянули в компанию с обысками. Финансовые махинации выявила собственная служба безопасности "Роснефти". Все материалы были переданы в правоохранительные органы. Дальневосточное представительство компании было решено упразднить."Решение о ликвидации представительства было принято в конце 2018 года, завершаются предусмотренные ликвидационные процедуры, всем сотрудникам вручены уведомления об увольнении", — пояснил пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.Виктор Ишаев курировал представительство с 2013 года. В конце 2018 года он ушел из "Роснефти". Стал писать книги. На презентации первой рассуждал о коррупции."У меня было два заместителя. Один Абаев — первый был, второй — Кузенков. И когда заметили, что что-то не так, то они, бедные, убежали в Америку. И до сих пор там бегают. Мы собирали каждую копейку, и если кто-то уводил ее в сторону, это было как плевок в лицо. И не кому-то, а мне лично. А я не такой добрый, как кажусь", — пояснил Виктор Ишаев.У Виктора Ишаева богатая политическая карьера. Он работал министром по делам Дальнего Востока, был полпредом в Дальневосточном федеральном округе, губернатором Хабаровского края.Видимо, именно поэтому следователи сегодня провели обыски и в краевом правительстве.В тот момент, когда бойцы спецназа зашли в здание, началось рабочее заседание. Следователей интересовал кабинет зампреда правительства Владимира Хлопова. Ему об этом доложил охранник. Губернатор Сергей Фургал прервал заседание, а когда вернулся на место, то не досчитался многих коллег."Продолжаем нашу работу, несмотря на то, что наши ряды поредели, мягко сказать", — предложил он.Виктора Ишаева доставили в Басманный суд. На заседании по избранию ему меры пресечения следователи просили о домашнем аресте экс-чиновника.В итоге суд решил, что Исаев останется под домашним арестом — по месту регистрации в квартире на Крылатских Холмах.