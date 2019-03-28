Известный актер Эвклид Кюрдзидис рассказал Борису Корчевникову о своей бывшей зазнобе. В студии программы Судьба человека телеканала Россия 1 артист вспомнил о чувствах к очаровательной девушке.

Известный актер Эвклид Кюрдзидис рассказал Борису Корчевниковуо своей бывшей зазнобе. В студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия1" артист вспомнил о чувствах к очаровательной девушке.Кюрдзидис признался, что влюбился в 15 лет. Его избранницейстала ровесница по имени Лиана. Девушка, как и он сам, мечтала связать своюжизнь с актерской профессией. Эвклид поведал ведущему ток-шоу "Судьба человека",как ночами работал на хлебозаводе ради того, чтобы делать ей подарки.После окончания театрального университета в Днепропетровске Кюрдзидисуехал по распределению в Луцк, возлюбленную же артиста направили в Севастополь.Далее была служба в армии, время и расстояние не повлияли на чувства молодыхактеров."Я помню, как приехал в Севастополь за Лианой. Это былзакрытый город, меня арестовали. Посадили в кутузку и говорят: "Ах вы еще инашу самую красивую актрису хотите увезти? Не выпустим". Ну, конечно, это онишутили", – отметил Эвклид в студииКюрдзидис добавил, что в то время он и его возлюбленнаяничего не боялись. Лиана отправилась вслед за возлюбленным, не имея документов наруках."Мы свободно в 15 лет пересекали страну из конца в конец. Ядаже ее без паспорта перевез. Я ее вез насовсем в Ессентуки, а у нее не былопаспорта. Я договорился со стюардессами, я сказал, что это любовь моей жизни. Насамом деле я соврал ей, Борис. Я сказал, что мы едем в Ессентуки, знакомимся сродителями и уезжаем в Грецию насовсем, потому что это уже были 90-е. Вот так яее купил", – улыбнулась знаменитость.По словам Кюрдзидиса, они были слишком молоды для совместнойжизни. Эвклид добавил, что, будь он в тот момент более зрелым, не позволил быэтим отношениям закончиться. "Мы споткнулись об эти бытовые вещи. Она вышлазамуж, у нее две очаровательные дочери, я с ней общаюсь, она такая же красавица",– заметил Эвклид Кюрдзидис в студии .