Известный актер Эвклид Кюрдзидис рассказал Борису Корчевникову
о своей бывшей зазнобе. В студии программы Судьба человека телеканала Россия
1 артист вспомнил о чувствах к очаровательной девушке.
Известный актер Эвклид Кюрдзидис рассказал Борису Корчевникову
о своей бывшей зазнобе. В студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия
1" артист вспомнил о чувствах к очаровательной девушке.
Кюрдзидис признался, что влюбился в 15 лет. Его избранницей
стала ровесница по имени Лиана. Девушка, как и он сам, мечтала связать свою
жизнь с актерской профессией. Эвклид поведал ведущему ток-шоу "Судьба человека",
как ночами работал на хлебозаводе ради того, чтобы делать ей подарки.
После окончания театрального университета в Днепропетровске Кюрдзидис
уехал по распределению в Луцк, возлюбленную же артиста направили в Севастополь.
Далее была служба в армии, время и расстояние не повлияли на чувства молодых
актеров.
"Я помню, как приехал в Севастополь за Лианой. Это был
закрытый город, меня арестовали. Посадили в кутузку и говорят: "Ах вы еще и
нашу самую красивую актрису хотите увезти? Не выпустим". Ну, конечно, это они
шутили", – отметил Эвклид в студии
Кюрдзидис добавил, что в то время он и его возлюбленная
ничего не боялись. Лиана отправилась вслед за возлюбленным, не имея документов на
руках.
"Мы свободно в 15 лет пересекали страну из конца в конец. Я
даже ее без паспорта перевез. Я ее вез насовсем в Ессентуки, а у нее не было
паспорта. Я договорился со стюардессами, я сказал, что это любовь моей жизни. На
самом деле я соврал ей, Борис. Я сказал, что мы едем в Ессентуки, знакомимся с
родителями и уезжаем в Грецию насовсем, потому что это уже были 90-е. Вот так я
ее купил", – улыбнулась знаменитость.
По словам Кюрдзидиса, они были слишком молоды для совместной
жизни. Эвклид добавил, что, будь он в тот момент более зрелым, не позволил бы
этим отношениям закончиться. "Мы споткнулись об эти бытовые вещи. Она вышла
замуж, у нее две очаровательные дочери, я с ней общаюсь, она такая же красавица",
– заметил Эвклид Кюрдзидис в студии .