Вдова медиаменеджера Игоря Малашенко дала откровенное интервью Ксении Собчак. Журналистка Божена Рынска заявила, что собирается мстить за смерть своего мужа.

Вдова медиаменеджера Игоря Малашенко дала откровенноеинтервью Ксении Собчак. Журналистка Божена Рынска заявила, что собираетсямстить за смерть своего мужа.В беседе, которая опубликована на YouTube-канале телеведущей,Ксения Собчаквспомнила публикацию Божены всоцсетях, в которой она прямо говорила, что, если с ее мужем что-то случитьсяее вторым именем станет "Калоев". Тогда журналистка имела ввиду, Виталия Калоева – он убил авиадиспетчера, которого винил в крушении самолета и гибели всейсвой семьи.Ксения попросила Божену прокомментировать ту публикацию. Рынска неслала расшифровывать послание. Она предложила родственникам Игоря Малашенко посмотретьфильм.Телеведущая уточнила собирается ли вдова мстить за смерть Малашенкои намеревается ли она прибегнуть к физической расправе. Божена попросилаопустить эту тему. Журналистка, боится, что ей выпишут судебный приказ предписывающийвоздержаться от тех или иных действий, судя по всему, она замыслила нечто страшное."Да, я собираюсь мстить… Давай мы не будем сейчас об этомговорить, потому что им приставят охрану, мне выпишут restraining order", -заметила Божена Рынска.Также в интервью вдова медиаменеджера сообщила, что не можетсмириться с потерей. Она продолжает винить в смерти любимого его первуюсупругу."Я примириться с убийцей моего мужа не могу. Она убила моегомужа. Она расчетливо убивала его. Она знала, что она делает. Онасказала нашей горничной Галине Шиян еще пару лет назад, что развода не будет: "Яего помотаю три года с разводом, а потом он сам концы отдаст", – вспомнила Божена.Рынска также объяснила, почему на похоронах ее мужа присутствовалатолько старшая из троих детей Малашенко – Лиза. Бывшая жена такжепроигнорировала прощание с медиаменеджером."Потому что Игорь воспитал полное говно. Потому что, если тыженишься на полном говне, то есть вероятность, что дети у тебя вырастут полнымговном. Бесчувственным, злым, бессердечным, алчным говном. Если ты сочинская рвачиха,то есть большой шанс что и дети вырастут такими. Это очень плохие люди, которыйникогда не любили своего отца", – рассуждала .По мнению журналистки, Игорь Малашенко был для своих детейбанкоматом. Наследники не хотели счастья для своего родителя, их интересовалитолько его деньги.Рынская рассказала, что Лиза сразу после похорон побежалаоткрывать наследственное дело. По словам Божены, ее супруг оставил завещание, покоторому все его имущество достается предыдущей семье. По словамжурналистки, незадолго до смерти ее муж хотел внести в него коррективы ивыделить ей некую долю, однако сделать этого не успел. уверила Ксению Собчак,что оспаривать завещание не будет.