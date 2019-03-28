Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов высказался против объединения Волковского театра в Ярославле и Александринского театра в Санкт-Петербурге.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов высказался против объединения Волковского театра в Ярославле и Александринского театра в Санкт-Петербурге."Считаю, что объединение Волковского театра нецелесообразно. Разделяю возмущение ярославцев", — написал глава региона на своей страничке в Facebook, пообещав, что вместе с ними он будет отстаивать статус Волковского театра.27 марта министр культуры России Владимир Мединский заявил о том, что Александринский театр Петербурга и Ярославский театр имени Волкова объединяются в единый театральный комплекс."Это будет исторически обусловленное воссоздание первого национального театра России", — подчеркнул он.При этом министр пояснил, что процесс объединения двух старейших театров был инициирован "снизу" решением коллектива.Однако позже директор Волковского театра Алексей Туркалов опубликовал обращение, в котором раскритиковал идею объединения театров."Ни коллектив Волковского театра, ни условный творческий совет из десяти артистов нашего театра 26 марта не подписывали документов о "полезности объединения", — указал Туркалов, подчеркнув, что из всего коллектива за объединение высказывался только один человек.Директор пояснил, что на создании творческого совета, который мог бы вести диалог об объединении, настаивал художественный руководитель театра Евгений Марчелли, однако официально такой совет создан не был.По словам Туркалова, и сотрудники двух театров, и министр культуры, и губернатор Ярославской области "оказались заложниками "желания объединения" человека с хорошими связями в театральном мире и мире власти". Директор также выразил восхищение ярославцами, возмутившими идеей объединения двух театров.