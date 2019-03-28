В Брунее с 3 апреля за супружеские измены и гомосексуальные контакты будут карать смертной казнью через побивание камнями.

В Брунее с 3 апреля за супружеские измены и гомосексуальные контакты будут карать смертной казнью через побивание камнями, сообщает "Россия 24".Власти султаната также ужесточают наказание за воровство. За первую кражу преступник лишится правой руки, за вторую — левой ноги.Прокуратура утвердила новые нормы, даже несмотря на жесткую критику со стороны международных правозащитников.Напомним, Бруней подписал, но не ратифицировал Конвенцию ООН против пыток и других жестоких видов наказания. Впрочем, смертные приговоры в стране выносятся редко: последняя казнь была в 2017 году за преступление, связанное с наркотиками.